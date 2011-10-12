〔美国债市〕MBS较可比公债利差收窄,因强劲需求盖过供应

IFR纽约10月12日电---斯洛伐克料将通过欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容计划提振投资者风险偏好,10年期公债下跌19/32,收益率报2.228%,两年期和10年期公债利差走阔近9个基点至193.7.

与昨日相似,抵押贷款支持债券(MBS)价格回落受到不同投资者追捧.有迹象显示,基金经理和保险公司积极买入票息3.5%和4%的MBS.据传银行对长期MBS感兴趣,包括15年期和30年期;外资买入吉利美(Ginnie Mae)(美国政府国民抵押贷款协会)四年期MBS.

对冲基金买卖皆有,MBS卖盘量介于15-20亿美元之间.报导称,美联储买入今日的大部分MBS供应.Tradeweb的经验表明,MBS成交量仍小幅低于正常水平,为30日均值的92%.

票息为3.5%-5%的30年期MBS跌2-5个跳动点,而票息更高的30年期MBS持平至升2个跳动点.票息3.5%和4%的15年期MBS持平至下跌1个跳动点,而票息更高的15年期MBS升1个跳动点至1/8个大点.

票息为3.5%和6.5%的MBS较可比公债利差收窄逾1/4个大点,票息为4%-6%的MBS利差收窄4-5个跳动点.MBS较互换利差大多走阔1-2个跳动点.(完)

--编译 李富强;审校 母红

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