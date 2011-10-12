〔美国股市〕延续升势,受EFSF扩容计划将获通过的乐观情绪带动

* 道指年内一度回升至平盘上方

* 美国铝业受业绩影响下跌,百事可乐股价上涨

* 道指收升0.9%,标普500指数上涨1%,Nasdaq指数上升0.8%

路透纽约10月12日电---美国股市周三收涨,因欧洲增强其金融救助基金规模的进展促使更多投资者重回股市.

分析师表示,跟风买盘发挥部份作用,因投资者努力抓住或追上此轮他们希望将可持续的升势,今年股市少见如此的涨势.

标普500指数从上周二触及的日内低位回升约12%,且录得自2009年3月来最大七天升幅.道指年内一度回升至平盘上方.

"许多持有现金并担心这些巨大的宏观量风险的人们在想:可能我们应该入市,因为今年市况艰难,且如果我们错过了第四季的大幅升势,就真的艰难了,"在费城的Haverford Trust Co的首席投资长Hank Smith说.

银行股再次领升,KBW银行指数.BKX大涨3.3%.花旗(C.N)劲扬5%,报29.22美元.

道指运输指数.DJT攀升1.3%.

近几个月,对欧债危机可能拖累全球经济再次陷入衰退的忧虑一直打压股市.

斯洛伐克议员达成一致,批准欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容计划,有效地终止威胁着欧元区存亡的危机,多个月来该危机一直打压股市和其他风险资产.

斯洛伐克是欧元区17个成员国中最後一个未批准该计划的国家.

道琼工业指数.DJI上涨102.55点,或0.9%,报11,518.85点;标准普尔500指数.SPX上升11.71点,或0.98%,报1,207.25点.Nasdaq指数.IXIC大涨21.70点,或0.84%,报2,604.73点.

标普500指数交投在1,200点以上,为三周来首次,带动该指数接近自8月初来陷入的交投区间的高端.

企业季报方面,百事可乐(PEP.N)上扬2.9%,报62.70美元,此前该公司公布的获利略高于市场预期,且确认其全年利润目标.不过,美国铝业(AA.N)急挫2.4%,报10.05美元,且是给道指造成最大拖累的个股之一,上日美国铝业公布业绩.

分析师称,尽管美国铝业公布业绩意味着业绩期拉开帷幕,但通常美国铝业的业绩并不能反映该季公司业绩的总体表现.

"我们将密切关注工业和材料企业的业绩,因为该两个板块在第三季处于熊市,"Smith说.

标普材料类指数.GSPM在第三季累计下挫25%.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约85亿股,高于今年迄今的日成交均值约80亿股.

纽约证交所涨跌股数之比约为4:1,Nasdaq市场则约为3:1.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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