版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 23:12 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透10月13日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

10/07/11 较上周 较上年 10/07/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 340.4 -3.8 -22.1 337.6 1.3 -22.9

馏分油 151.9 -3.1 -14.3 154.0 -2.9 -18.2

汽油 211.2 -1.2 -13.6 209.6 -4.1 -8.6

取暖油 39.2 -0.6 -12.7 39.3 -0.9 -15.0

新配方(RFG)汽油 1.0 1.0 0.9 0.2 0.0 -0.6

煤油型航空燃料 46.9 0.4 0.8 46.8 0.4 0.1

原油日加工量 14.2 -0.2 0.5 14.5 -0.6 0.6

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加30万桶,汽油库存减少10万桶,馏分油库存减少60万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 于春红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐