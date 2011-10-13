〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月13日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
10/07/11 较上周 较上年 10/07/11 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 340.4 -3.8 -22.1 337.6 1.3 -22.9
馏分油 151.9 -3.1 -14.3 154.0 -2.9 -18.2
汽油 211.2 -1.2 -13.6 209.6 -4.1 -8.6
取暖油 39.2 -0.6 -12.7 39.3 -0.9 -15.0
新配方(RFG)汽油 1.0 1.0 0.9 0.2 0.0 -0.6
煤油型航空燃料 46.9 0.4 0.8 46.8 0.4 0.1
原油日加工量 14.2 -0.2 0.5 14.5 -0.6 0.6
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加30万桶,汽油库存减少10万桶,馏分油库存减少60万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 利棣儿;审校 于春红
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