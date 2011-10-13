〔表格〕澳洲9月经季节调整的失业率为5.2%,低于预估的5.3%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透悉尼10月13日电---澳洲统计局周四公布:
* 9月经季节调整的就业人口增加2.04万人(路透预估为增加1.0万人)
* 9月经季节调整的失业率为5.2%(路透调查预估为5.3%)
* 9月经季节调整後全职就业人口增加1.08万人
* 9月经季节调整的就业参与率为65.6%(路透调查预估为65.6%)
以下为详细数据:
9月 8月 10年9月
失业率% 5.2 5.3 5.1
就业人数(百万人) 11.451 11.431 11.331
失业人数(人) 634,200 638,000 609,300
就业参与率% 65.6 65.6 65.6
9月经季节调整後就业人口增加20,400人,全职就业增加10,800人,兼职就业人口则增加9,600人.
路透调查预测中值为就业增加1.0万人,失业率稳定在5.3%.
欲浏览数据细节,可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au). (完)
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--编译 徐文焰;审校 郑茵
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