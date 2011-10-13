〔表格〕澳洲9月经季节调整的失业率为5.2%,低于预估的5.3%

路透悉尼10月13日电---澳洲统计局周四公布:

* 9月经季节调整的就业人口增加2.04万人(路透预估为增加1.0万人)

* 9月经季节调整的失业率为5.2%(路透调查预估为5.3%)

* 9月经季节调整後全职就业人口增加1.08万人

* 9月经季节调整的就业参与率为65.6%(路透调查预估为65.6%)

以下为详细数据:

9月 8月 10年9月

失业率% 5.2 5.3 5.1

就业人数(百万人) 11.451 11.431 11.331

失业人数(人) 634,200 638,000 609,300

就业参与率% 65.6 65.6 65.6

9月经季节调整後就业人口增加20,400人,全职就业增加10,800人,兼职就业人口则增加9,600人.

路透调查预测中值为就业增加1.0万人,失业率稳定在5.3%.

欲浏览数据细节,可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au). (完)

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