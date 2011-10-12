日韩经济指标预测--10月13日-10月20日****

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透10月13日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------10月10日当周-------------------------------
10月13日(四)
0100 韩国央行利率决议 10月 3.25% 3.25%
2100 韩国出口物价(较上年同期) 9月 -- +1.8%
进口物价(较上年同期) -- +10.0%
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 9,728
外资投资日本股票(亿日圆) -- -1,693
2350 日本企业物价指数(CGPI)(较上月) 9月 -0.3% -0.2%
(较上年同期) +2.5% +2.6%
10月14日(五)
暂无经济指标公布.
----------------------------------10月17日当周-------------------------------
10月17日(一)
-- 韩国贸易收支(亿美元) 9月修正值 -- 顺差14
出口(较上年同期) -- +19.6%
进口(较上年同期) -- +30.5%
0430 日本工业生产 8月修正值 -- +0.8%
产能利用率指数 -- +0.6%
10月18日(二)
无重要经济数据公布.
10月19日(三)
无重要经济数据公布.
10月20日(四)
无重要经济数据公布.(完)
--编译 张荻;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。