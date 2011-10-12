〔纽约汇市〕欧元因欧洲危机解决希望上涨,美元兑日圆触及一个月高位(更新版)

(新增文末汇率表格)

* 斯洛伐克料最终将批准扩大EFSF

* 美国参议院通过中国贸易议案後,人民币上涨

* 美元兑日圆触及9月初来最高

路透纽约10月12日电---欧元兑美元周三升至近一个月高位,因斯洛伐克有希望最终批准扩大欧元区救助基金的计划,这对控制欧元区债务危机至关重要.

斯洛伐克议员达成协议,将在周五前批准扩大欧洲金融稳定工具(EFSF)计划,昨日该计划未获议会通过.

德国总理梅克尔表示,她确定在10月23日欧盟峰会前扩大救助基金的计划将获得全面通过,这也令投资人宽慰.

对欧洲债务危机的担忧降温促使投资人撤出欧元空头.在欧元/美元升穿1.37美元的选择权阻力位和1.3815-1.3820美元阻力区域後升势加速,交易商表示.

"投资人风险意愿暂时回温.因此欧元的净买盘加速."纽约梅隆银行驻波士顿全球汇市策略部门董事总经理Samarjit Shankar表示.

欧元兑美元EUR=EBS尾盘升1.1%,报1.3808美元,稍早在电子交易平台EBS上触及1.38340美元的高位,为9月16日来首见.

欧元兑日圆EURJPY=EBS大涨1.9%,报106.57日圆,盘中升至9月9日来最高的107.035日圆.

交易商表示,由于对控制欧元区危机政治阻力的担忧挥之不去,且欧元区经济成长前景恶化,欧元升势可能受限.

"这是短线技术性反弹,没有多少基本面支撑."纽约美银美林G10汇率策略部门主管Paresh Upadhyaya表示.

美元兑日圆JPY=EBS升0.8%,报77.27日圆,稍早在EBS上触及一个月高位77.489日圆.美元指数.DXY跌至三周低点76.796,尾盘跌0.9%.

美联储公布的9月会议记录对此间市场影响不大.

**中美争端**

在美国参议院通过旨在迫使人民币加快升值的贸易议案後,全球最大的两个经济体的争端升级,人民币兑美元走强.

美国众议院议长贝纳(John Boehner)表示,他反对参议院通过的议案,而中国敦促奥巴马政府阻止议案.分析师表示,该议案不太可能成为法律.

Western Union Business Solutions高级市场策略师Karl Schamotta表示,因人民币汇率被低估而惩罚中国对解决根本的失衡问题没有帮助,因中国仍将有"巨大的成本优势",即便人民币以市场水准交易.

"我预计未来几周双方都会摆出和解的姿态--可能包括人民币有限升值,"他表示.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3786 1.3643 +1.05 +3.06 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.24 76.65 +0.77 -4.82 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 106.51 104.61 +1.82 -1.95 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8952 0.9085 -1.46 -4.10 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5746 1.5586 +1.03 +0.94 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0174 1.0285 -1.08 +2.08 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0150 0.9955 +1.96 -0.52 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2339 1.2396 -0.46 -1.19 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8754 0.8751 +0.03 +2.12 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7950 0.7795 +1.99 +2.04 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.6306 5.6890 -1.03 -3.28 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.7649 7.7638 +0.01 -0.32 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6261 6.6737 -0.71 -1.25 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1381 9.1098 +0.31 +1.75 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 母红

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