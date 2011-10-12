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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 06:51 BJT

《日本重要政经日程》--10月13日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月12日(三)

2330 - 日本10月路透短观制造业景气判断指数

2350 - 日本银行业9月放款馀额

2350 - 日本央行公布9月6-7日会议记录

10月13日(四)

0130 - 政府标售30年期公债,结果将于0335公布.

0300 - 一周石油数据.

0530 - 日本东北电力公司(9506.T)副社长Fumio Ube举行记者会.

0530 - 国际货币基金组织(IMF)亚太部门主管Anoop Singh介绍地区经济前景展望.

0600 - 前日本财务省官员行天丰雄就"中国经济与日本"举行媒体简报会.

0600 - Lawson(2651.T)第二季财报.

0630 - 日本全国银行协会举行月度例行记者会.

0700 - 日本公债初级交易商与财务省官员会面,随後举行记者会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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