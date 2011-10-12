版本:
中国
宏观经济 | 2011年 10月 13日 星期四 07:19 BJT

《美国重要政经日程》--10月13日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数.

1230 - 商务部公布8月国际贸易数据.

1230 - 美国制造商联盟(Manufacturers. Alliance/MAPI)公布季度企业前景调查.

-- - 美国总统奥巴马与韩国总统李明博联合召开新闻发布会.

1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率.

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气储量.

1500 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存及产出数据.

1500 - 财政部每周例行标售三个月及六个月期国库券.

1700 - 财政部标售30年期公债.

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 戴素萍

更多 宏观经济

热门文章

编辑推荐

文章推荐