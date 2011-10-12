《美债周四展望》10年期公债标售需求疲软,30年期公债标售料将不佳

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 对10年期公债标售的需求为2010年11月以来最低
* 风险交易伤及对美国公债需求
* 投资者关注中国买单
路透纽约10月12日电---分析师表示,周三续发210亿美元10年期美国公债需求疲弱,对周四标售的130亿美元30年期美国公债来说并不是好兆头.
指标10年期美国公债标售需求为近一年来最低,投资者转向大跌的股市,离开风险较低的公债市场.
"这对公债市场整体需求并不是好事,也不利于明天的公债标售,"苏皇证券美国公债策略师John Briggs表示."当然人气可以立刻出现变化,但目前来说,投资者选择将资金投入其他资产市场."
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类