《美债周四展望》10年期公债标售需求疲软,30年期公债标售料将不佳

* 对10年期公债标售的需求为2010年11月以来最低

* 风险交易伤及对美国公债需求

* 投资者关注中国买单

路透纽约10月12日电---分析师表示,周三续发210亿美元10年期美国公债需求疲弱,对周四标售的130亿美元30年期美国公债来说并不是好兆头.

指标10年期美国公债标售需求为近一年来最低,投资者转向大跌的股市,离开风险较低的公债市场.

"这对公债市场整体需求并不是好事,也不利于明天的公债标售,"苏皇证券美国公债策略师John Briggs表示."当然人气可以立刻出现变化,但目前来说,投资者选择将资金投入其他资产市场."