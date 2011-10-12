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市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 07:38 BJT

〔路透短观调查〕日本10月制造业信心恶化,为3月震灾後首次

路透东京10月13日电---路透调查周四显示,日本10月制造业信心恶化,为3月震灾後首次.全球经济增长迟滞以及日圆升值料将进一步打压制造业信心.

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