〔货币市场〕美国四周期国库券标售得标利率六个月来首次为正值

路透纽约/伦敦10月12日电---美国财政部周三标售300亿美元四周期国库券的得标利率为0.01%,是最近六个月的此类标售中,利率首次来到正值区域.

银行业自8月底以来,实际上一直都在免费给予财政部四周期贷款.

上次美国四周期国库券标售得标利率高于零,是在8月30日的300亿美元标售中,当时得标利率为0.005%.

Jefferies & Co.货币市场分析师Tom Simons认为,国库券利率可能是受到近期"承担风险"交易的影响而微升.

不过Simons称,美国国库券利率仍相对较低,而且已经持续几个月,部分原因在于国库券供应紧张.

"供应在逐周下降,所以说导致国库券在目前水平交投的大多数因素本质上更偏于技术面."Simons说.

同时,市场对欧洲央行(ECB)2010年以来的首次长期美元资金标售需求不高,反映从央行借贷的成本偏高,而且说明尽管美元资金依然稀少,但多数银行仍未山穷水尽.

银行业者从此次美元资金标售获得14亿美元.欧洲央行上个月宣布将进行三次美元资金标售,以缓解由于欧元区银行业者获得美元资金的难度加大而引发的货币市场压力.

"需求不高并不令人意外,因为通过欧洲央行获得这些资金的隐含成本高于市场价格."摩根士丹利分析师Elaine Lin指出,"它表明,只有有限的几家银行不能从市场上获得任何美元资金..."

三个月欧元/美元交叉货币基差互换EURCBS3M=ICAP约报负90个基点,上日为负115个基点.(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

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