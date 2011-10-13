重庆沃尔玛因销售假冒"绿色猪肉"遭处罚,两员工被捕

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译)
路透北京10月12日电---新华社周三报导称，因沃尔玛(WMT.N)在重庆多家分店以普通猪肉冒充“绿色食品”认证猪肉，重庆警方逮捕了两名沃尔玛员工，并刑事拘留了多人。
过去两年里，沃尔玛在重庆多家分店以普通冷鲜肉假冒高价“绿色食品”认证猪肉63,547公斤。
新华社援引当地警方说法称，截至目前，已有7名涉案人员被监视居住，3人取保候审，另有2人被逮捕。
沃尔玛周一发表声明中称，公司同意对在渝分店停业整顿15天。
新华社在稍早的报导中称，重庆工商部门对沃尔玛在渝分店罚款269万元。
报导称，此案仍在警方调查中。沃尔玛发言人称，公司正配合警方的调查。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。