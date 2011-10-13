利比亚临时政府官员称,卡扎菲之子在苏尔特被俘

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译)
路透的黎波里/苏尔特10月12日电---利比亚“全国过渡委员会”（NTC）官员告诉路透，卡扎菲之子穆塔西姆（Mo'tassim）周三在苏尔特被抓获，当时他正与一家人乘车准备逃离苏尔特。
俘获卡扎菲家族首名成员极大振奋了利比亚新执政当局的斗志，目前所属部队仍在苏尔特与卡扎菲残余势力交战。
Abdullah Naker上校对路透表示：“他（穆塔西姆）今天在苏尔特被抓。”过渡委其他消息人士称穆塔西姆被带往班加西Boatneh军营受审。他没有受伤但精力已透支。
阿拉伯电视播报穆塔西姆被抓获的消息後，利比亚多座城市数百名过渡委士兵走上街头，对空鸣枪以表庆祝。
很多研究利比亚问题的人认为，穆塔西姆属保守阵营，反对其兄赛义夫的改革努力。
过渡委一名军方官员向路透表示，穆塔西姆为了隐藏身份，已经剪短以往的长头发。
卡扎菲及其次子赛义夫自8月份黎波里失守以来一直处于逃亡状态，据信藏在利比亚南部偏远广袤的沙漠中。（完）
编译：张敏 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。