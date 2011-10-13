利比亚临时政府官员称,卡扎菲之子在苏尔特被俘

(本文由路透中文网编译)

路透的黎波里/苏尔特10月12日电---利比亚“全国过渡委员会”（NTC）官员告诉路透，卡扎菲之子穆塔西姆（Mo'tassim）周三在苏尔特被抓获，当时他正与一家人乘车准备逃离苏尔特。

俘获卡扎菲家族首名成员极大振奋了利比亚新执政当局的斗志，目前所属部队仍在苏尔特与卡扎菲残余势力交战。

Abdullah Naker上校对路透表示：“他（穆塔西姆）今天在苏尔特被抓。”过渡委其他消息人士称穆塔西姆被带往班加西Boatneh军营受审。他没有受伤但精力已透支。

阿拉伯电视播报穆塔西姆被抓获的消息後，利比亚多座城市数百名过渡委士兵走上街头，对空鸣枪以表庆祝。

很多研究利比亚问题的人认为，穆塔西姆属保守阵营，反对其兄赛义夫的改革努力。

过渡委一名军方官员向路透表示，穆塔西姆为了隐藏身份，已经剪短以往的长头发。

卡扎菲及其次子赛义夫自8月份黎波里失守以来一直处于逃亡状态，据信藏在利比亚南部偏远广袤的沙漠中。（完）