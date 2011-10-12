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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 07:07 BJT

〔美韩贸易〕美国众议院批准与韩国的双边自由贸易协定

路透华盛顿10月12日电---美国众议院周三以278票对151票的投票结果通过了与韩国的双边自由贸易协定,使之接近最终批准.

参议院料在周三晚些时候批准该协定.之後将递交美国总统奥巴马签署成为法律.(完)

--编译 王兴亚;审校 张明钧

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