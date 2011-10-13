〔人民币汇率〕白宫担心汇率议案或违背国际义务,正与国会商讨解决

中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，1月中国贸易数据影响有限
路透上海2月10日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价下跌，因隔夜美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限，大行仍在合适点位提供美元流动性，确保汇价基本稳定，因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透华盛顿10月12日电---美国白宫周三表示,正与国会议员进行商讨,以消除其对人民币汇率议案存在的一些顾虑.
白宫新闻秘书Jay Carney谈到:"若要推进该议案的立法,我们期待先能消除这些顾虑."他还重申了华府认为中国需解决人民币汇率低估问题的观点.
由民主党把持的参议院周二通过了一项对中国商品徵收关税的议案,以惩罚中国压低人民币汇率补贴该国出口业,令美国就业机会折损.该项议案现被送至由共和党控制的众议院,众院反对是项议案,并警告此举可能引燃贸易战.
"我们亦赞同这项立法的目标,即采取行动来确保我国工人和企业能与中国公平竞争,其中就包括解决人民币汇率低估的问题,"Carney表示.
"这项立法的一些方面确实...让人担心这是否符合我们的国际义务,这也就是我们正与国会就这些问题进行商讨的原因."
周三中国敦促奥巴马政府阻止人民币汇率议案的通过,增加了这两个全球最大经济体间紧张关系加剧的可能.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
路透上海2月10日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价下跌，因隔夜美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限，大行仍在合适点位提供美元流动性，确保汇价基本稳定，因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日升0.16%至94.03；SDR篮子指数升至95.5，BIS篮子指数升至95.29。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.84%，SDR篮子指数升0.00%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.8819 -109 欧元 7.3306 189 日圆 6.0674 725 港元 0.8871 -15.5 英镑 8.5972
路透上海2月10日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约66点。