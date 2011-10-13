〔全球金属〕中国估计去年底铜库存达190万吨--金融时报

路透10月12日电---英国金融时报周三援引未具名消息来源称,中国一家行业组织曾告知铜业专家,去年底该国铜库存达到190万吨的惊人高位.

报导称这一预估数字是在9月国际铜业研究组织(ICSG)会议上宣布的,但并未对外公布.该数字对全球市场而言至关重要.

市场普遍认为,在铜价冲至纪录高位後,中国今年初已经缩减进口并压低库存.鉴于铜价现已下跌逾三分之一,交易商一直在等待进口商重新买入.但如果库存实际上为一些分析师预估的近两倍的话,买需则可能不会很快出现.

中国有色金属工业协会估计,扣除上海期货交易所的库存,中国2010年底铜库存为176.8万吨,高于2009年的121.8万吨和2008年的28.2万吨.

加上上海期交所2010年底13.2万吨的库存量,库存总计190万吨.

中国并不定期公布库存数据,且认为国储局库存信息为国家机密.

ICSG尚未将这一最新估算纳入其供需数据.(完)