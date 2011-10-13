〔全球金属〕中国估计去年底铜库存达190万吨--金融时报

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月12日电---英国金融时报周三援引未具名消息来源称,中国一家行业组织曾告知铜业专家,去年底该国铜库存达到190万吨的惊人高位.
报导称这一预估数字是在9月国际铜业研究组织(ICSG)会议上宣布的,但并未对外公布.该数字对全球市场而言至关重要.
市场普遍认为,在铜价冲至纪录高位後,中国今年初已经缩减进口并压低库存.鉴于铜价现已下跌逾三分之一,交易商一直在等待进口商重新买入.但如果库存实际上为一些分析师预估的近两倍的话,买需则可能不会很快出现.
中国有色金属工业协会估计,扣除上海期货交易所的库存,中国2010年底铜库存为176.8万吨,高于2009年的121.8万吨和2008年的28.2万吨.
加上上海期交所2010年底13.2万吨的库存量,库存总计190万吨.
中国并不定期公布库存数据,且认为国储局库存信息为国家机密.
ICSG尚未将这一最新估算纳入其供需数据.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。