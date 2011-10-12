《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月12日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 78.48 -3.30 -4.04 8160110
搜狐 (SOHU.O) 57.09 -2.47 -4.15 2403814
网易 (NTES.O) 43.69 +0.05 +0.11 767176
百度 (BIDU.O) 130.83 +1.36 +1.05 10925863
亚信科技 ASIA.O 9.89 +0.26 +2.70 1595133
侨兴环球电话 XING.O 0.81 +0.05 +6.58 331547
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.16 +0.30 +2.53 2642231
联电 (UMC.N) 2.09 +0.02 +0.97 882241
日月光 (ASX.N) 4.57 +0.04 +0.88 922432
矽品精密 (SPIL.O) 4.90 +0.16 +3.38 2159388
和信超媒体 (GIGM.O) 0.99 -0.02 -1.50 275249
友达 (AUO.N) 4.28 +0.04 +0.94 437472
中华电信 (CHT.N) 32.66 +0.13 +0.40 187341
台湾国际航电 (GRMN.O) 33.47 -0.19 -0.56 1555573
香港
中华网 CHINA.O 0.00 +0.00 -100.00 0
中国移动 (CHL.N) 47.90 +0.49 +1.03 468085
中国联通 (CHU.N) 20.25 +0.34 +1.71 515135
中国电信 (CHA.N) 61.81 -0.29 -0.47 89838
中芯国际 (SMI.N) 2.59 +0.14 +5.71 76451
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.66 -0.11 -2.92 4157
(完)
--整理 张涛
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。