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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 07:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月12日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 78.48 -3.30 -4.04 8160110

搜狐 (SOHU.O) 57.09 -2.47 -4.15 2403814

网易 (NTES.O) 43.69 +0.05 +0.11 767176

百度 (BIDU.O) 130.83 +1.36 +1.05 10925863

亚信科技 ASIA.O 9.89 +0.26 +2.70 1595133

侨兴环球电话 XING.O 0.81 +0.05 +6.58 331547

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.16 +0.30 +2.53 2642231

联电 (UMC.N) 2.09 +0.02 +0.97 882241

日月光 (ASX.N) 4.57 +0.04 +0.88 922432

矽品精密 (SPIL.O) 4.90 +0.16 +3.38 2159388

和信超媒体 (GIGM.O) 0.99 -0.02 -1.50 275249

友达 (AUO.N) 4.28 +0.04 +0.94 437472

中华电信 (CHT.N) 32.66 +0.13 +0.40 187341

台湾国际航电 (GRMN.O) 33.47 -0.19 -0.56 1555573

香港

中华网 CHINA.O 0.00 +0.00 -100.00 0

中国移动 (CHL.N) 47.90 +0.49 +1.03 468085

中国联通 (CHU.N) 20.25 +0.34 +1.71 515135

中国电信 (CHA.N) 61.81 -0.29 -0.47 89838

中芯国际 (SMI.N) 2.59 +0.14 +5.71 76451

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.66 -0.11 -2.92 4157

(完)

--整理 张涛

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