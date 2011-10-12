版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 07:21 BJT

〔东京汇市〕欧元与澳元因欧债危机解决希望劲升,市场关注中国数据

* 斯洛伐克向批准增强欧元区纾困基金迈近一步

* 欧元兑美元持于一个月高点附近

* 商品货币跳涨,因风险资产反弹

路透悉尼10月13日电---欧元周四在亚洲盘初继续受买盘支撑,之前兑美元曾跳涨至一个月高点附近,因欧洲向批准增强纾困基金又迈近了一步.

投资者也买入商品货币,此前斯洛伐克达成协议,将在周五之前批准增强欧元区纾困基金的计划.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐