〔中国经济〕下半年经济不会大幅下滑,全年GDP料增9.4%--专家

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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* 国家信息中心专家预计今年GDP增长9.4%
* 全年固定资产投资增长24.5%左右
* 全年社会消费品零售总额增长17%左右
* 今年全年贸易顺差约1,500亿美元
路透上海10月13日电---中国国家信息中心经济预测部副主任祝宝良称,下半年中国经济会继续回落,但不会出现大幅下滑的局面.他并预计,三季度国内生产总值(GDP)增长9.2%左右,全年增长9.4%.
上海证券报周四刊登对祝宝良的访问表示,今年以来中国经济增长回落,是在物价上涨势头得到初步控制、基本适应就业需求等情况下的回落,经济仍处于平稳增长区间.
"中国经济整体走势仍然在政府可控范畴内,不会出现经济增长快速下滑甚至经济衰退."他认为.
中国上半年GDP同比增长9.6%,2010年全年增速为10.4%.
祝宝良指出,投资、消费和外贸这三个拉动中国经济增长的大格局不会发生骤变,但会渐变.逐步收紧的货币政策等因素会导致固定资产投资增幅将逐月回落,但仍将保持高位运行,全年投资增长24.5%左右,增幅与去年同期基本持平.
关于消费,他预计下半年消费品零售总额将平稳增长.全年社会消费品零售总额增长17%左右,增幅同比放慢1.4个百分点,扣除物价因素後实际增长11.7%左右,增幅同比放慢3.3个百分点.
他并称,下半年中国出口增长速度会继续减缓,但不会出现2008-2009年大幅下滑的局面.初步预计,今年出口增长22%左右,进口增长27%左右,贸易顺差1,500亿美元左右.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
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