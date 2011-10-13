〔香港个股〕瑞安房地产寻求最多4.1亿美元三年期贷款--IFR

路透10月13日电---据汤森路透旗下IFR报导，银行业人士称，瑞安房地产(0272.HK)今年第二次进入贷款市场，此次寻求最多4.1亿美元贷款，募资为偿还现有负债和企业扩张。

瑞安房地产同时于境内和境外美元市场寻求三年期贷款，该项贷款由最多2.52亿美元离岸定期贷款（A部分）、最多9,600万美元离岸定期贷款（B部分）和6,200万美元境内定期贷款（C部分）组成。

瑞士信贷为委托主办行和簿记管理人，该行正在邀请其它银行分四个层次加入:

对于承贷7,500万美元或以上的，A部分和C部分委托主办行获得的包含所有费用价码为365个基点, 利率较伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码310个基点；B部分包含所有费用价码为400个基点，利率较LIBOR加码345个基点。

对于承贷4,500万美元至7,400万美元的，A部分和C部分委托主办行获得的包含所有费用价码为357个基点；B部分包含所有费用价码为392个基点。

对于承贷2,500万美元至4,400万美元的，A部分和C部分参贷行获得的包含所有费用价码为352个基点；B部分包含所有费用价码为387个基点。

对于承贷1,500万美元至2,400万美元的，A部分和C部分经理行获得的包含所有费用价码为347个基点；B部分包含所有费用价码为382个基点。

瑞安房地产将其在上海的地产旗舰--上海新天地作为C部分贷款的抵押；其自身对B部分提供担保。A部分和C部分贷款的贷款／抵押物价值比率为55%。B部分偿还顺序後于A部分和C部分，故利率较高。

此次贷款部分将用于偿还2008年完成的25.43亿港元三年期定期贷款。(完)

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