〔香港个股〕瑞安房地产寻求最多4.1亿美元三年期贷款--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月13日电---据汤森路透旗下IFR报导，银行业人士称，瑞安房地产(0272.HK)今年第二次进入贷款市场，此次寻求最多4.1亿美元贷款，募资为偿还现有负债和企业扩张。
瑞安房地产同时于境内和境外美元市场寻求三年期贷款，该项贷款由最多2.52亿美元离岸定期贷款（A部分）、最多9,600万美元离岸定期贷款（B部分）和6,200万美元境内定期贷款（C部分）组成。
瑞士信贷为委托主办行和簿记管理人，该行正在邀请其它银行分四个层次加入:
对于承贷7,500万美元或以上的，A部分和C部分委托主办行获得的包含所有费用价码为365个基点, 利率较伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码310个基点；B部分包含所有费用价码为400个基点，利率较LIBOR加码345个基点。
对于承贷4,500万美元至7,400万美元的，A部分和C部分委托主办行获得的包含所有费用价码为357个基点；B部分包含所有费用价码为392个基点。
对于承贷2,500万美元至4,400万美元的，A部分和C部分参贷行获得的包含所有费用价码为352个基点；B部分包含所有费用价码为387个基点。
对于承贷1,500万美元至2,400万美元的，A部分和C部分经理行获得的包含所有费用价码为347个基点；B部分包含所有费用价码为382个基点。
瑞安房地产将其在上海的地产旗舰--上海新天地作为C部分贷款的抵押；其自身对B部分提供担保。A部分和C部分贷款的贷款／抵押物价值比率为55%。B部分偿还顺序後于A部分和C部分，故利率较高。
此次贷款部分将用于偿还2008年完成的25.43亿港元三年期定期贷款。(完)
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--整理 曾祥进; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。