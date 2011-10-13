〔中港新股〕新华人寿计划在本月底向港交所寻求上市批准--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月13日电---据汤森路透旗下IFR报导，尽管市况低迷，新华人寿保险仍继续推进其40亿美元A+H股首次公开发行（IPO）。消息人士称，数名基石投资者已承诺认购新华人寿的IPO股份，促使该公司计划在获得监管机构批准其上市计划後立即启动上市前推介。
新华人寿计划在本月底向港交所寻求上市批准。A股上市聆讯则通常要早于H股聆讯几天。
美银美林(BAC.N)、法巴(BNPP.PA)、中金、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)将安排H股发行，中金和瑞银证券将承销A股发行。(完)
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--整理 曾祥进; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。