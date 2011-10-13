〔中港新股〕新华人寿计划在本月底向港交所寻求上市批准--IFR

路透10月13日电---据汤森路透旗下IFR报导，尽管市况低迷，新华人寿保险仍继续推进其40亿美元A+H股首次公开发行（IPO）。消息人士称，数名基石投资者已承诺认购新华人寿的IPO股份，促使该公司计划在获得监管机构批准其上市计划後立即启动上市前推介。