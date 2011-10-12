《中国已公布新股发行上市日程表》--10月13日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
10/17 深 金磊股份 002624 不超过2,500 -- -- 国信证券 10/20
10/18 深 和佳股份 300273 3,335 -- -- 新 时 代 10/21
10/19 沪 恒立油缸 -- 不超过10,500 -- -- 平安证券 10/24
10/19 深 金 达 威 002626 不超过2,300 -- -- 华泰联合 10/24
10/21 深 宜昌交运 002627 3,350 -- -- 华龙证券 10/26
10/24 深 阳光电源 300274 4,480 -- -- 国元证券 10/27
*10/21 深 开能环保 300272 2,750 -- -- 长江证券 10/26
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
10/13 深 亚 玛 顿 (002623.SZ) 3,200 38.00 28.36 中投证券
-- 沪 中国水电 601669 -- 4.50 15.00 中信建投
中银国际
-- 深 永大集团 002622 -- 20.00 36.36 广发证券 10/13
-- 深 紫光华宇 300271 -- 30.80 33.85 国信证券 10/13
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。