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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 07:41 BJT

〔中国个股〕金地集团9月实现签约金额37.8亿元,同比减少36%

路透上海10月13日电---中国大型房地产开发商--金地(集团)股份有限公司(600383.SS)周四公告称,9月实现签约面积31万平方米,同比减少37.6%;当期签约金额37.8亿元人民币,同比减少36%.

刊登在上海证券交易所的公告显示,1-9月该公司累计实现签约面积145.9万平方米,同比增长9.6%;累计签约金额197.3亿元,同比增长28.4%.

中国政府对房地产行业的持续调控未见可能放松迹象.此前万科(000002.SZ)200002.SZ、保利地产(600048.SS)公布数据显示,其9月签约金额同比均有下降.[ID:nCN1144892]

金地集团并称,10月-11月有新推或加推盘计划的项目所在地包括东莞、广州、珠海、佛山、北京、天津、杭州、南京、武汉、西安和沈阳等城市.

金地集团周三收报4.85元,过去一个月累计下跌17.79%.(完)

参看详情,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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