美国国务卿希拉里称,美国不能放弃与巴基斯坦关系

(本文由路透中文网编译)

路透华盛顿10月12日电---美国国务卿希拉里周三称，美国不能放弃巴基斯坦，巴基斯坦必须帮助解决阿富汗问题，否则“仍将是问题的一部分”。

包括希拉里在内，近来美国官员的一连串表态暴露出美国与巴基斯坦关系面临困难。之前美国公开指责称，9月13日武装分子针对美国驻阿富汗使馆的袭击，得到了巴基斯坦三军情报局的支持。巴基斯坦三军情报局局长帕夏（Ahmed Shuja Pasha）否认美方指控。

美军参谋长联席会议主席穆伦上月在国会称，他认为武装分子组织“哈卡尼”是巴基斯坦三军情报局名副其实的左膀右臂。

希拉里在一次演讲後接受提问时表示，美国别无选择，只能与巴基斯坦合作，努力稳定阿富汗局势。

她说：“（美巴）关系非常困难，但我坚信我们不能就此放弃，然後指望一切好起来。”

希拉里称：“巴基斯坦必须参与到解决问题的过程中，否则他们将继续是问题的一部分。”

“因此，尽管现状令人沮丧，我们还是在不断努力，我们的进展非常缓慢，有时几乎难以察觉，但我们在朝着正确的方向前进。”（完）