〔路透专访〕TSE可能不会在与OSE合并前进行IPO--社长齐藤敦

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透约翰内斯堡10月12日电---东京证券交易所(TSE)社长齐藤敦周三表示,该交易所可能不会在其计划与大阪证券交易所(OSE)8697.OS合并前,进行首次公开发行(IPO).
齐藤敦接受路透采访时还称,他觉得有责任在其离职前,与OSE签署此份协议.
在全球交易所纷纷提议合并或联盟的热潮兴起之际,未上市的TSE与上市的OSE最初于3月开始了合并谈判.
由于两家交易所在如何合并双方业务的问题上很难达成一致,自3月以来谈判进展缓慢.
齐藤敦周三称,避免IPO或将加快此进程.他最初曾表示,希望在进行合并程序前,将TSE上市.
"即使在没有直接上市的情况下,如果有一些方法能够对股东负责,那麽可能存在另一种选择,"齐藤敦在参加一个多家证券交易所主管年会的间隙接受采访称.此年会本周在约翰内斯堡召开.
他称,即使TSE不IPO,合并後的交易所也将成为上市实体,因为OSE已经是一家上市公司.
齐藤敦还称,他希望在决定其下一个职业变动前,能够看到此协议完成.(完)
--编译 许娜;审校 张明钧
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