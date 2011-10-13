〔人民币汇率〕正趋于均衡合理水平,未来升值空间不大--中证报社评

路透上海10月13日电---在全球金融市场动荡加剧,人民币汇率遭受的外部压力不断升级下,中国证券报周四发表社论称,人民币汇率正逐渐趋于均衡合理水平,未来可能并无太大升值空间.

"均衡汇率在哪里,那是上帝才知道的事情."社论指出,对于均衡汇率如何界定,国际上尚无定论.但从外部均衡和市场走势来看,目前人民币汇率正逐渐趋于均衡水平.

从外部均衡来看,中国国际收支失衡状况已明显改善,且变化速度远超市场预期.中国经常账户盈馀占GDP的比例已从2007年历史高点10.1%降至今年上半年的2.8%.且该比例有望继续下降.

市场走势也显示,人民币汇率正逐渐趋近均衡水平.近半年来,人民币对美元一年期远期升水回落至1,000点以内,最近一段时间回落至500点以内.近期香港无本金交割远期(NDF)市场汇率与内地市场出现倒挂.

社论对此认为,鉴于人民币汇率逐步趋向均衡水平,目前人民币已无太大升值空间.但需要注意的是,近期市场出现了两个变化.

一是短期内跨境资金波动风险加大,海外人民币市场贬值预期显现.随着欧洲主权债务危机持续演化,全球跨境资金波动风险加大.美元指数强劲上扬,不少新兴市场国家出现资金流出现象.全球经济和金融市场的动荡势必对中国经济产生影响,香港NDF市场人民币走势与国内市场走向发生背离.

二是,在可预见的未来,人民币汇率波动幅度加大,将对人民币外汇市场形成巨大挑战.

不过,中证报认为,中国经济基本面整体向好,宏观经济没有"硬着陆"风险,海外机构并没有能力改变人民币汇率的总体趋势.整体而言,经济基本面不支持人民币大幅贬值.

而扩大人民币汇率波幅,有助于改变人民币单边升值预期,减弱热钱对中国经济的冲击,是人民币走向自由波动的必经之路.投资者应适应人民币汇率波幅加大的变化,为其改革的下一步做好准备.

自2005年7月21日中国完善人民币汇率形成机制以来,人民币对美元汇率中间价升值30.2%,人民币名义和实际有效汇率分别升值13.5%和23.1%.

美国参议院周二投票通过了旨在迫使中国令人民币升值的议案,期望藉此拯救美国就业.该议案已送往众议院,但能否过关仍不明朗.该议案将允许美国政府对汇率遭低估国家的商品祭出反补贴税.[ID:nCT0404856]

对此,中国外交部、商务部、央行三大政府部门周三再度表达不满,反对美国以立法形式就人民币汇率问题施压,称中美两国贸易不平衡的主要原因不在于人民币汇率.(完)