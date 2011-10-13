《新兴市场重要经济事件预告》--10月13日-10月20日

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10月13日(四)

吉隆坡--东南亚央行研究和培训中心(SEACEN)与拉丁美洲货币研究中心(CEMLA)主办的会议,主题为"货币政策的实施:危机中的教训与未来几年面临的挑战"(至10月15日).

东京--国际货币基金组织(IMF)亚洲及太平洋部主任Anoop Singh简要介绍亚太地区经济前景(0530).

首尔--韩国央行货币政策会议.

印度斋浦尔--印度央行中央委员会会议.央行总裁苏巴拉奥发表讲话(0400).

开罗--埃及央行货币政策会议.

布加勒斯特--罗马尼亚央行与IMF合作举办年度地区研讨会,主题为金融稳定议题.(至10月14日)

布拉迪斯拉发--欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)在有关斯洛伐克经济前景的会议上发表讲话(0700).

伦敦--东非会议,演讲者包括非洲开发银行主席Donald Kaberuka.

圣地牙哥--智利央行举行利率会议.

10月14日(五)

巴黎--20国集团(G20)财长会议(至10月15日).

新加坡--新加坡金融管理局公布半年一次的货币政策报告.

吉隆坡--瑞典央行副总裁Lars Nyberg参加东南亚央行研究和培训中心(SEACEN)与拉丁美洲货币研究中心(CEMLA)主办的会议,主题为"货币政策的实施:危机中的教训与未来几年面临的挑战".

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策决定.

波哥大--哥伦比亚央行公布最新政策会议纪录.

10月15日(六)

巴黎--美国财政部长盖特纳参加20国集团(G20)财长和央行总裁会议闭幕时的新闻发布会(1450).

10月17日(一)

布鲁塞尔--欧盟执委会会议(延至10月23日).

基加利--非洲夥伴论坛第17次会议:促进经济增长(至10月18日).

塔林--国际货币基金组织(IMF)赴爱沙尼亚小组举行记者会,爱沙尼亚央行总裁Andres Lipstok和财长Jurgen Ligi将参加(1100).

10月18日(二)

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).

莫斯科--莫斯科国际金融周.俄罗斯财长库德林,俄罗斯央行总裁伊格纳季耶夫(Sergei Ignatyev),哈萨克斯坦央行总裁Grigory Marchenko,欧洲复兴开发银行总裁米罗(Thomas Mirow)及其他决策官员/银行家出席(至10月20日).

伦敦--欧洲复兴开发银行(EBRD)新公布欧洲新兴国家经济预测.

巴西利亚--巴西央行议息会议(至10月19日).

蒙得维的亚--拉丁美洲经济部长和外长商讨11月20国集团(G20)峰会议程.

10月19日(三)

曼谷--泰国央行货币政策委员会会议.

阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(至10月21日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策审查机构会议--津巴布韦(辛巴威)(至10月21日).

巴西利亚--巴西央行议息会议(最後一日).

10月20日(四)

马尼拉--菲律宾央行货币政策委员会会议.

马尼拉--2011年菲律宾国际银行业会议.菲律宾央行总裁泰谭柯将致开幕词.

安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)