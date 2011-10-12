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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 07:52 BJT

《中国报摘》--中国证券报10月13日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究确定支持小型和微型企业发展的金融、财税政策措施.

* 其他:

--中证报社评称,未来人民币升值空间不大.

--金地集团(600383.SS)称,9月实现签约面积31万平方米,同比减少37.6%;签约金额37.8亿元人民币,同比减少36%.

--以上汽集团为背景的专业投资平台--上海汽车集团股权投资有限公司揭牌.该公司初始注册资本金5亿元,上汽集团100%持股.(完)

--整理 冉莹/李宏薇; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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