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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 07:53 BJT

《中国报摘》--金融时报10月13日

* 头版头条:

--中国总理温家宝周三主持国务院常务会议称,将加大对小型微型企业的信贷支持,银行业金融机构对小型微型企业贷款的增速不低于全部贷款平均增速,增量高于上年同期水平,对达到要求的小金融机构继续执行较低存款准备金率.

* 其他:

--为加强对从事证券、期货相关业务资产评估机构管理,财政部、证监会日前联合下发《关于从事证券期货相关业务的资产评估机构参与母子公司试点有关管理问题的通知》(完)

--整理 康熙泽; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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