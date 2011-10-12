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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 07:58 BJT

〔芝加哥期市〕美国小麦期货延续海外市场跌势,受美农业部报告打击

路透悉尼10月13日电---美国小麦期货周四低开,隔夜海外市场跌逾5%.美国政府的一份报告预测国内和全球供应增加,使市场受到打击.

芝加哥期货交易所(CBOT)12月小麦期货WZ1跌0.4%,之前美国农业部意外大幅上修几乎每种作物的全球库存.

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