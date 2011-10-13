《外汇动态》日本出口商料卖出美元及欧元,令日圆获得支撑--交易员

0003GMT---东京一家大型日系银行的一位销售交易员称,在上日美元兑日圆和欧元兑日圆上演反弹行情後,日本出口商今早可能会卖出这两个货币对.

他说,"昨日他们在105日圆上方的水准卖出(欧元兑日圆)."他还补充道,今日可能将出现更多的卖盘.

美元兑日圆JPY=下跌0.2%至77.09日圆,脱离上日在电子交易平台(EBS)上所及的一个月高位77.489日圆.

欧元兑日圆EURJPY=R下滑0.3%至106.17日圆,上日曾触及一个月高位107.035日圆.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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