更正:〔韩国股市〕开高,韩亚金融集团及出口类股上扬

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:因译文有误,内文第一段应改为"Lone Star决定不上诉韩国法院裁定操纵股价的判决",非"Lone Star已决定不在韩国申请股票操纵裁定".)
路透首尔10月13日电---韩国股市周四高开,韩亚金融集团(086790.KS)大幅上扬,之前报导称美国Lone Star决定不上诉韩国法院裁定操纵股价的判决,潜在地清除了向韩亚金融集团出售韩国外换银行004940.KS股权面临的法律障碍.
现代汽车(005380.KS)和现代摩比斯(012330.KS)等汽车类股同样走高,因寄望美韩自贸协定将获通过;两家公司分别上涨3%和2.8%.
0005GMT,综合股价指数.KS11涨1.33%至1,833.65点.(完)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。