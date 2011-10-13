更正:〔韩国股市〕开高,韩亚金融集团及出口类股上扬

(更正:因译文有误,内文第一段应改为"Lone Star决定不上诉韩国法院裁定操纵股价的判决",非"Lone Star已决定不在韩国申请股票操纵裁定".)

路透首尔10月13日电---韩国股市周四高开,韩亚金融集团(086790.KS)大幅上扬,之前报导称美国Lone Star决定不上诉韩国法院裁定操纵股价的判决,潜在地清除了向韩亚金融集团出售韩国外换银行004940.KS股权面临的法律障碍.

现代汽车(005380.KS)和现代摩比斯(012330.KS)等汽车类股同样走高,因寄望美韩自贸协定将获通过;两家公司分别上涨3%和2.8%.

0005GMT,综合股价指数.KS11涨1.33%至1,833.65点.(完)