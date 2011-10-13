《中国报摘》--其他报纸重要消息10月13日(I)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**上海证券报**
--中国国家信息中心经济预测部副主任祝宝良预计,三季度中国国内生产总值(GDP)增长9.2%左右,全年增长9.4%.
--据悉,证监会日前已就系统内局级、副局级干部任职调整下发一系列任命,涉及人数超过20人.除已下达任命人员外,後续还将有一些局级、副局级干部的任命下达.
--华电国际(1071.HK)(600027.SS)前三季度发电量为1,116.67亿千瓦时,同比增长约16.82%;上网电量完成1,042.86亿千瓦时,同比增长约17.25%.发电量增长主因是新投产机组和新收购发电企业的电量贡献.
--国家环保部近日批复淮北矿业股份有限公司上市环保核查申请,标志着安徽省第二大煤炭集团主业资产的首次公开发行(IPO)进入倒计时.淮北矿业本次拟公开发行股数不超过22亿股,拟登陆上海证券交易所.所募资金共投向杨柳煤业股权收购等六个,项目总投资84.96亿元人民币.
--受制于等待更多新细则出台、重新技术测试等因素,外资银行代销基金业务筹备仍需时日.不少外资行原定于今年10月开始递交相关业务资格申请的计划也被推迟.
**人民日报**
--国家税务总局近日发布公告,自2011年10月1日起,纳税人在资产重组过程中,通过合并、分立、出售、置换等方式,将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、债务和劳动力一并转让给其他单位和个人的行为,不属于营业税徵收范围,其中涉及的不动产、土地使用权转让,不徵收营业税.
**第一财经日报**
--TCL集团(000100.SZ)称,控股子公司--新疆TCL能源有限公司获准对新疆阿勒泰地区布尔津县冲乎尔地区面积约461平方公里区域进行整装勘查,有效期为三年.所探矿产主要为可用于家电产品材料的铜、铅、锌矿等.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇/康熙泽; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。