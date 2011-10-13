《中国报摘》--其他报纸重要消息10月13日(I)

**上海证券报**

--中国国家信息中心经济预测部副主任祝宝良预计,三季度中国国内生产总值(GDP)增长9.2%左右,全年增长9.4%.

--据悉,证监会日前已就系统内局级、副局级干部任职调整下发一系列任命,涉及人数超过20人.除已下达任命人员外,後续还将有一些局级、副局级干部的任命下达.

--华电国际(1071.HK)(600027.SS)前三季度发电量为1,116.67亿千瓦时,同比增长约16.82%;上网电量完成1,042.86亿千瓦时,同比增长约17.25%.发电量增长主因是新投产机组和新收购发电企业的电量贡献.

--国家环保部近日批复淮北矿业股份有限公司上市环保核查申请,标志着安徽省第二大煤炭集团主业资产的首次公开发行(IPO)进入倒计时.淮北矿业本次拟公开发行股数不超过22亿股,拟登陆上海证券交易所.所募资金共投向杨柳煤业股权收购等六个,项目总投资84.96亿元人民币.

--受制于等待更多新细则出台、重新技术测试等因素,外资银行代销基金业务筹备仍需时日.不少外资行原定于今年10月开始递交相关业务资格申请的计划也被推迟.

**人民日报**

--国家税务总局近日发布公告,自2011年10月1日起,纳税人在资产重组过程中,通过合并、分立、出售、置换等方式,将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、债务和劳动力一并转让给其他单位和个人的行为,不属于营业税徵收范围,其中涉及的不动产、土地使用权转让,不徵收营业税.

**第一财经日报**

--TCL集团(000100.SZ)称,控股子公司--新疆TCL能源有限公司获准对新疆阿勒泰地区布尔津县冲乎尔地区面积约461平方公里区域进行整装勘查,有效期为三年.所探矿产主要为可用于家电产品材料的铜、铅、锌矿等.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/康熙泽; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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