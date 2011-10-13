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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 08:36 BJT

〔全球金市〕金价持稳,受欧元区危机可望有解的乐观情绪支撑

路透新加坡10月13日电---金价周四在亚洲市场持稳,因欧元区危机有解的乐观情绪助燃风险偏好,并支撑贵金属的人气,此前斯洛伐克各党派同意支持欧元区援救基金的扩容计划.

0017GMT时,现货金XAU=小升0.2%至每盎司1,680.19美元,但不及上日所及两周半高位1,691.6美元.

美国期金GCcv1几无变动,报1,682.20美元.

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