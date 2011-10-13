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市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 08:48 BJT

〔澳新汇市〕澳元/美元跳涨,因澳洲就业数据强劲

路透悉尼10月13日电---澳元/美元AUD=D4周四跳涨0.005美元,此前数据显示澳洲9月新增就业人口2.04万,是分析师预估的两倍.

澳元/美元一度高见1.0235美元,刷新三周高位.最新报1.0196.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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