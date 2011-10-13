〔中港个股〕中信证券拟分两笔转让华夏基金20%股权,总挂牌价格32亿元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京10月13日电---北京金融资产交易所近日公告显示,中国最大上市券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)拟分两笔转让所持华夏基金管理公司合计20%股权,总出让价格为32亿元人民币.
华夏基金公司是国内最大的基金管理公司,中信证券原持有其100%股权.为符合相关监管规定,中信证券需出让控股权.
此前中信证券公告称,其出让华夏基金管理公司51%股权事宜已有进展,三家机构有意向受让共计31%股权,其馀20%股权尚未有定论.[ID:nCN1894711]
公司公告显示,外资机构Power corporation of Canada(加拿大鲍尔集团)(POW.TO)拟受让华夏基金公司10%股权,受让价格17.84亿元人民币;山东省农村经济开发投资公司拟以16亿元受让10%股权;南方工业资产管理公司拟受让11%股权,受让价格为17.6亿元.
华夏基金注册资本2.38亿元,去年实现净利润10.1亿元,去年底其管理资产规模超过2,000亿元.
中信证券A股周三收报11.91元,过去一个月累计略跌1.407%.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。