《中国股市盘前看点》--10月13日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国海关公布9月进出口贸易数据.

--美国8月国际贸易收支及一周初请失业金人数.

--七国集团(G7)季度经济展望.

**宏观经济及政策面**

--为缓解小微企业的资金困局,国务院出台一系列政策,加大对小型及微型企业的信贷支持和税收扶持力度,包括提高其增值税和营业税的起征点.[nCN1147028]

--中国证券报发表社论称,人民币汇率正逐渐趋于均衡合理水平,未来可能并无太大升值空间.[nCN1148154]

--国家信息中心经济预测部副主任祝宝良预计,三季度国内生产总值(GDP)增长9.2%左右,全年增长9.4%.[nCN1148060]

**重点行业和公司**

--华电国际(1071.HK)(600027.SS)前三季度发电量为1,116.67亿千瓦时,同比增长约16.82%;上网电量完成1,042.86亿千瓦时,同比增长约17.25%.

--TCL集团(000100.SZ)称,控股子公司--新疆TCL能源有限公司获准对新疆阿勒泰地区布尔津县冲乎尔地区面积约461平方公里区域进行整装勘查,有效期为三年.

--金地集团(600383.SS)称,9月实现签约面积31万平方米,同比减少37.6%;签约金额37.8亿元人民币,同比减少36%.[CN1148110]

--消息人士称,数名基石投资者已承诺认购新华人寿的IPO股份,促使该公司计划在获得监管机构批准其上市计划後,立即启动上市前推介.[nCN1148084]

--国家环保部近日批复淮北矿业股份有限公司上市环保核查申请,淮北矿业本次拟在上海证券交易所公开发行不超过22亿股.所募资金投资项目总投资84.96亿元.

**海外动向**

--美国股市周三收涨,因欧洲增强其金融救助基金规模的进展促使更多投资者重回股市.分析师表示,跟风买盘发挥部份作用,因投资者努力抓住或追上此轮他们希望将可持续的升势,今年股市少见如此的涨势.道琼工业指数上涨102.55点,或0.9%,报11,518.85点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC将继续在2,500点以下运行.(完)