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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 09:54 BJT

〔中国股市〕周三融资买入较前日增约三成,中信证券交易活跃

路透北京10月13日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周三融资买入额为

188,330万元人民币,较上交易日增加30.5%.标的证券中信证券(600030.SS)融资买入额

达7,073万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,043,075 126,868 19,781

深圳证券交易所 1,286,261 61,462 15,361(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽

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