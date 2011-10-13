《中国债券市场每日交易备忘》--10月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国人民银行70亿元人民币三个月期央行票据上午招标,预计中标收益率续稳在3.1618%

央行200亿元三年期央票上午招标,预计中标利率持平于上次的3.97%

中船重工50亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建设银行及中金公司主承

阳泉煤业10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),建设银行及浦发银行主承

中铁十九局5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行主承

中国铁物15亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),农业银行及民生银行主承

==============================================================================

二、新债上市:

阳泉煤业集团10亿元五年期中票1182265,票面利率6.06%

深圳机场(000089.SZ)1亿元一年期短融041164005,票面利率6.19%

厦门国贸(600755.SS)8亿元三年期中票1182266,票面利率7.20%

中国建材(3323.HK)30亿元三年期中票1182267,票面利率6.06%

江苏国信资产管理集团20亿元一年期短融041160005,票面利率6.12%

中石油集团150亿元一年期短融041151002,票面利率5.90%

临沂矿业集团5亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182268,基本利差4.08%

安徽军工集团5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180139,票面利率7.45%

江苏高新区国资公司13亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1180140,票面利率7.98%

==============================================================================

三、缴款:

浦发银行(600000.SS)184亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1109001,票面利率6.15%

中国铁物11亿元一年期短融041158004,票面利率6.12%

通用技术集团20亿元五年期中票1182269,票面利率6.08%

粤高速(000429.SZ)(200429.SZ)10亿元五年期中票1182270,票面利率6.79%

中石油集团100亿元三年期中票1182271,票面利率5.80%

陜西有色金属集团30亿元一年期短融,票面利率6.12%

铁道部100亿元七年期企业债,票面利率5.59%

铁道部100亿元20年期企业债,票面利率6.00%

==============================================================================

四、还本付息:

财政部233.80亿元三年期固息国债080019到期兑付,票面利率2.64%

央行220亿元一年期央票1001087到期兑付,参考收益率2.0929%

天音控股(000829.SZ)3亿元一年期短融1081340到期兑付,票面利率3.75%

攀钢集团10亿元一年期短融1081341到期兑付,票面利率3.68%

农业发展银行180亿元五年期固息金融债080417付息,票面利率3.70%

国家开发银行300亿元15年期发行人选择权(10+5)固息金融债090215付息,票面利率5.00%

国开行30亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(三个月shibor基准)债090213付息,基本利差1.00%

国开行70亿元12年期发行人选择权(7+5)浮息(一年定存基准)债090214付息,基本利差1.40%

亚泰集团(600881.SS)10亿元三年期中票1082179付息,票面利率4.20%

保定天威英利新能源公司10亿元五年期发行人选择权(3+2)中票1082180付息,票面利率4.30%

浙江能源集团15亿元三年期中票1082181付息,票面利率3.56%

北大方正集团20亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082182付息,基本利差1.75%

农发行150亿元五年期浮息(三个月shibor基准)金融债110402付息,基本利差-0.10%

云南黄金矿业集团4.50亿元一年期浮息(一年定存基准)短融1181170付息,基本利差1.85%

============================================================================

五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--国家信息中心经济预测部副主任祝宝良称,下半年中国经济会继续回落,但不会出现大幅

下滑的局面.他并预计,三季度国内生产总值(GDP)增长9.2%左右,全年增长9.4%.[ID:nCN1148060]

--为了缓解小微企业的资金困局,中国国务院周三晚间出台一系列政策,加大对小型及微型

企业的信贷支持和税收扶持力度,包括提高其增值税和营业税的起征点.[ID:nCN1146956]

中国海关今日公布9月进出口贸易数据

国家统计局10月14日公布9月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年8月7.3%)

9月居民消费价格指数(CPI) (2011年8月6.2%)

10月18日公布三季度国内生产总值(GDP) (2011年二季度9.5%)

1-9月固定资产投资 (2011年1-8月25.0%)

9月社会消费品零售总额 (2011年8月17.0%)

9月工业增加值 (2011年8月13.5%)

9月房地产价格统计信息

10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (2011年1-8月28.2%)

============================================================================

注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完)