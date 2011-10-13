〔中国新股〕淮北矿业通过IPO环保核查,拟发行不超过22亿A股--报载

路透北京10月13日电---中国环境保护部近日公告称,原则同意淮北矿业股份有限公司通过上市环保核查,这意味着安徽第二大煤炭集团--淮北矿业集团主业资产的首次公开募股(IPO)计划进入倒计时.

淮北矿业是次IPO拟发行不超过22亿A股,占发行後总股数的24.58%;募集资金将投向杨柳煤业股权收购项目和中利发电二期建设项目等六个项目,这些项目计划总投资金额为84.96亿元人民币.

据上海证券报周四报导称,淮北矿业集团还在陜西、鄂尔多斯,甚至海外以合作方式获取煤矿资源,目前累计省外煤炭资源储备已达40亿吨,但该类资产并未纳入股份公司,将待股份公司上市後再择机注入.

淮北矿业股份公司系淮北矿业集团主业资产.淮北矿业集团持股比例为84.39%,为第一大股东;信达资产持股比例为6.79%,华融资产持股0.67%,其他股东合计持股8.15%.

报导并称,淮北矿业集团还提出在"十二五"(2011-2015年)末,煤炭生产规模达到6,000万吨以上、力争8,000万吨,规划产能达到亿吨级;努力提高生产效率，综采、综掘机械化程度分别达到95%和45%以上,精煤产能达到1,500万吨以上.年销售收入达到800亿元.

2010年,淮北矿业集团实现销售收入322亿元,利税总额44亿元,年底总资产达608亿元,原煤生产能力达到4,100万吨.

淮北矿业集团旗下早有上市平台--雷鸣科化(600985.SS),系中国民爆行业的龙头公司之一,主营业工业炸药和雷管的生产销售,承揽矿山和城市爆破工程.进入10月,雷鸣科化突然停牌宣告筹划重大事项.(完)