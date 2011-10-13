《中国报摘》--其他报纸重要消息10月13日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**每日经济新闻**
--中国化学(601117.SS)公告称,截至9月,包括已公告的重大合同,公司今年新签合同额855.9亿元人民币,其中境内合同额713.23亿元,境外合同额142.67亿元.
**国际商报**
--商务部进出口贸易局局长周晓燕表示,下一阶段中国公平贸易工作要继续将反补贴应对工作摆在突出位置,积极应对新兴市场和发展中国家的贸易摩擦.
--美国商务部12日宣布对中国产多层木地板设定最终税率,初步计划徵收至多83%的反倾销税以及至多27%的反补贴税,尽管这样的裁定结果尚未最终确定,但中国地板企业已无法逃脱被双重征税的命运,竞争优势受创.
**经济参考报**
--长城汽车(601633.SS)(2333.HK)近日与中国移动(0941.HK)河北分公司签署战略合作协议.根据协议,河北移动将在8-16万元SUV、5-13万元皮卡等用车需求方面优先选用长城汽车.
--中国水利部总规划师周学文透露,"十二五"期间(2011-2015),中国水利的总投资将达到约1.8万亿元人民币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/宿泱韫/尹嫄婷; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。