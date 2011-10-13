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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 10:05 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月13日(II)

**每日经济新闻**

--中国化学(601117.SS)公告称,截至9月,包括已公告的重大合同,公司今年新签合同额855.9亿元人民币,其中境内合同额713.23亿元,境外合同额142.67亿元.

**国际商报**

--商务部进出口贸易局局长周晓燕表示,下一阶段中国公平贸易工作要继续将反补贴应对工作摆在突出位置,积极应对新兴市场和发展中国家的贸易摩擦.

--美国商务部12日宣布对中国产多层木地板设定最终税率,初步计划徵收至多83%的反倾销税以及至多27%的反补贴税,尽管这样的裁定结果尚未最终确定,但中国地板企业已无法逃脱被双重征税的命运,竞争优势受创.

**经济参考报**

--长城汽车(601633.SS)(2333.HK)近日与中国移动(0941.HK)河北分公司签署战略合作协议.根据协议,河北移动将在8-16万元SUV、5-13万元皮卡等用车需求方面优先选用长城汽车.

--中国水利部总规划师周学文透露,"十二五"期间(2011-2015),中国水利的总投资将达到约1.8万亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/宿泱韫/尹嫄婷; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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