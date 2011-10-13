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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 09:21 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货扩大跌幅,因投资者了结近期获利

路透东京10月13日电---美国原油期货周四下跌,扩大上日跌幅,因在近期走强後投资者了结获利,而市场人士正焦急等待美国库存数据,以判断美国需求.

0045GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)11月原油合约CLc1跌0.57美元至每桶85美元,周三则收低0.24美元至85.57美元.

11月伦敦布兰特原油期货LCOc1跌0.20美元至每桶111.16美元,上日则收高0.63美元,为9月16日来收盘高点.

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