〔国际油市〕NYMEX原油期货扩大跌幅,因投资者了结近期获利

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月13日电---美国原油期货周四下跌,扩大上日跌幅,因在近期走强後投资者了结获利,而市场人士正焦急等待美国库存数据,以判断美国需求.
0045GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)11月原油合约CLc1跌0.57美元至每桶85美元,周三则收低0.24美元至85.57美元.
11月伦敦布兰特原油期货LCOc1跌0.20美元至每桶111.16美元,上日则收高0.63美元,为9月16日来收盘高点.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。