〔美国基金〕10月5日止当周美国股票和债券基金流出109.5亿美元--ICI

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月12日电---美国投资公司协会(ICI)周三公布,截至10月5日当周,美国股票和债券投资组合流出109.5亿美元,为至少8月以来单周最大流出规模.
ICI报告称,股票型基金总共流出37.9亿美元,美国国内基金遭遇42.9亿美元净赎回.ICI还称,国际股票基金流入4.98亿美元.
债券基金也流出58亿美元,其中应税债券基金遭遇62.4亿美元赎回,而市政债券获得4.44亿美元资金流入.
根据ICI的数据,混合型基金流出13.5亿美元.该数据覆盖了逾95%的长期美国共同基金资产.(完)
--编译 许娜;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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