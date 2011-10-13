版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 10:07 BJT

〔美国基金〕10月5日止当周美国股票和债券基金流出109.5亿美元--ICI

路透10月12日电---美国投资公司协会(ICI)周三公布,截至10月5日当周,美国股票和债券投资组合流出109.5亿美元,为至少8月以来单周最大流出规模.

ICI报告称,股票型基金总共流出37.9亿美元,美国国内基金遭遇42.9亿美元净赎回.ICI还称,国际股票基金流入4.98亿美元.

债券基金也流出58亿美元,其中应税债券基金遭遇62.4亿美元赎回,而市政债券获得4.44亿美元资金流入.

根据ICI的数据,混合型基金流出13.5亿美元.该数据覆盖了逾95%的长期美国共同基金资产.(完)

--编译 许娜;审校 张涛

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐