《快速分析》中国9月CPI涨幅继续回落,然紧缩政策仍未到放松之时

* 中国9月CPI同比上涨6.1%,创四个月低位

* 物价上涨应已成强弩之末

* CPI涨幅回落後仍将维持高位运行

* 紧缩政策仍未到放松之时

作者 谢衡

路透北京10月14日电---中国9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅继续回落,创四个月来低位,此前中国政府已于10月初下调成品油价格,在抗通胀政策不断加码後,去年以来的物价连续上涨已成强弩之末.

分析师普遍相信,10月份CPI将继续回落,而11月更将首见跌破6%的显着下降,但预计2011年全年CPI将达到5.5%左右,仍远超今年年初政府设定的4%目标,同时亦高于3.5%的一年期存款利率,期望紧缩政策立刻松手显然不现实。

国家统计局周六公布,9月CPI同比增6.1%,与此前路透对22家机构的预测中值一致;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比增6.5%,低于上月的7.3%,亦略低于路透调查中值6.8%.

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"CPI虽然仍将保持在较高水平,但峰值已经过去,...随着四季度翘尾因素的继续减小,CPI和PPI上涨的压力将进一步减轻.初步预测,四季度CPI上涨5.3%左右,预计今年全年CPI上涨5.6%左右."中国银行最新报告称.

从全年的物价走势来看,考虑到以猪肉价格为代表的周期性波动已接近高点,加之下半年翘尾因素将逐步降低归零,以及地方政府加强对流通环节管理,通过集市与生产基地对接降低食品供应价格,物价调控正逐步起效.

此外,近期欧美主权债务危机导致国际大宗商品价格回调,亦可减轻中国输入性通货膨胀的压力.在国际油价震荡回落数月之後,国家发改委在"十一"长假後,宣布年内首次下调成品油价格,并表示正在研究完善定价机制,缩短调降周期.[ID:nCN2009435]

发改委并称,此次下调国内成品油价格,有利于降低社会运行成本、缓解价格总水平上涨压力.

不过业界人士仍普遍认为,目前通胀压力减轻主要来自翘尾因素回落.而劳动力成本长期看涨,国际大宗商品价格仍然高位徘徊,政府调控长效机制亦有待完善.

同时,新涨价因素自年初以来逐月上行,房价快速上涨的势头虽得到控制,但高房价下的涨价压力犹存,这些都促进了物价水平的高位运行.

为控制通胀,中国央行自去年10月初以来,已经五次加息,并九次上调存款准备金率.

中国国务院总理温家宝此前称,中国经济继续保持平稳较快发展,物价较快上涨势头已得到控制.[ID:nCN1998591](完)