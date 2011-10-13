《热点透视》中国加入政府信誉受损国家行列

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley/Edward Hadas; 编译 徐文焰

路透北京/伦敦10月12日电---三年前在中国政府称将大举买入银行股後,该国股市当天即飙升10%;然而在当局本周一作出类似的表示後,股市的变动却不大.究其原因,全在于政府信誉度发生了变化.金融危机久拖不决,表明全球各国政府在挽救危局方面力不从心.

中国政府的信誉度原本很高.该国经济在几十年中一直保持着接近两位数的增长速度,并设法安然挺过了全球金融危机的第一波冲击,表现超过了多数发达国家.2008年的股票购买行动後,政府还推出了5,850亿美元的财政刺激方案.尽管面向发达国家的出口急剧下滑,但国内生产总值(GDP)增长并未明显放慢.

可是正如大多数极端的财政和货币措施一样,中国的财政刺激方案也有副作用.大量发钞导致资本分配不合理、刺激房地产投机、令银行系统之外的影子贷款机构发展壮大并加剧了通胀.现在投资者已不再确定政府还能控制住局面,而是担心若出台更多刺激措施只会让紧张的金融形势雪上加霜.

在中国之前,不少国家政府早已失去了市场的信任.经历过四年的金融危机洗礼,以及发达国家令人失望的经济增长表现,都让投资者--或者选民--很难再相信官方所宣称的,经济会很快恢复良好秩序.发展中国家面对的经济问题较少,但中国正在步巴西的後尘,後者一再试图压低本币汇率,从而令外资失去信心.

令各国政府陷入困境的原因有两个.首先,政府想取悦的人太多,他们许下不同的诺言以安抚富人、穷人、商人、银行家和外国投资者;但是不可能让所有人都满意,因此每个人在大多数时候都感到失望.其次,即便是专家也感到困惑.没有人知道如何降低负债比率,并且在不导致贸易、投资和就业出现严重混乱局面的情况下令经济重新平衡.政府就像是在摸黑开车.

失去信誉是巨大的耻辱.而有一件事是专家们知道的,那就是当政府被认为不值得信赖时,实现经济繁荣会更加困难.(完)