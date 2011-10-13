〔企业并购〕EMI被一分为二出售的可能性上升--消息人士

路透纽约10月12日电---据数名知情人士透露,上周接到最後的竞购要约後,EMI Group(百代)被分拆为唱片和音乐发行两部分出售的可能性上升.

这些知情人士称,百代正评估BMG Music和Sony/ATV对EMI Publishing的竞争性收购要约.BMG是Bertelsmann(贝塔斯曼/博德曼)与私募股权Kohlberg Kravis Roberts(KKR.N)成立的合资公司,Sony/ATV则是索尼(6758.T)与迈克尔杰克逊遗产委员会的合资企业.

上述人士称,BMG-KKR和索尼对EMI发行业务的出价最高.其中一名消息人士称,这两方的报价非常接近.

知情人士称,维旺迪(威望迪,Vivendi)(VIV.PA)旗下环球唱片和Len Blavatnik麾下华纳音乐正竞购EMI的唱片业务.

其并称,今年2月购得EMI控股权的花旗集团(C.N)料将在下周末之前选定买家.

EMI被视作音乐产业硕果仅存的几个具有吸引力的资产之一.

花旗发言人拒绝置评.EMI代表不便立即置评.所有竞购方均拒绝在出售过程中置评.(完)