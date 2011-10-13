〔路透调查〕金砖国家货币预计止跌,收复近期的部分失地

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 金砖国家货币预计收复近期的部分失地
* 俄罗斯卢布,印度卢比涨幅最大
路透里约热内卢/北京10月12日电---周三公布的路透调查显示,巴西雷亚尔、俄罗斯卢布、印度卢比和中国人民币未来12个月至少会缩减近期跌幅.
调查显示,雷亚尔、卢布和卢比兑美元过去三个月下跌逾10%,目前缓慢回升.发达经济体成长乏力,借款利率较低,迫使投资者回到新兴市场寻求更高的收益.
路透访问的大约70名分析师的预估中值显示,卢布RUB=和卢比INR=将领涨,预计分别上涨5%和6%以上.
预计未来一年人民币/美元CNY=涨逾4%,雷亚尔BRBYBRL=仅上涨约2%.
卢布和雷亚尔的前景自7月进行上次调查以来几乎完全逆转,当时分析师预测这两种货币未来12个月内走低.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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