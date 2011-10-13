〔路透调查〕金砖国家货币预计止跌,收复近期的部分失地

* 金砖国家货币预计收复近期的部分失地

* 俄罗斯卢布,印度卢比涨幅最大

路透里约热内卢/北京10月12日电---周三公布的路透调查显示,巴西雷亚尔、俄罗斯卢布、印度卢比和中国人民币未来12个月至少会缩减近期跌幅.

调查显示,雷亚尔、卢布和卢比兑美元过去三个月下跌逾10%,目前缓慢回升.发达经济体成长乏力,借款利率较低,迫使投资者回到新兴市场寻求更高的收益.

路透访问的大约70名分析师的预估中值显示,卢布RUB=和卢比INR=将领涨,预计分别上涨5%和6%以上.

预计未来一年人民币/美元CNY=涨逾4%,雷亚尔BRBYBRL=仅上涨约2%.