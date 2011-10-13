《SAFT专栏》欧洲对抗现实之战扯出反毒戏码

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 蔡美珍/高琦

路透阿拉巴马州10月11日电---或许这是必然的,欧洲对抗现实的战争,到了某个阶段将会幻化成对抗毒品的战争.

说来这也是很好笑,因为通常是想逃避现实的人会吸毒,而不是怪罪别人吸毒造成现实种种问题.

意大利内阁主管家庭政策及反毒工作的次长级官员Carlo Giovanardi,现在把股市"震盪"(我想他指的是大跌)归咎于米兰证交所交易员吸食古柯硷.Giovanardi表示,政府会考虑对交易员验毒,可能由米兰证交所及意大利市场监管机关协助进行.

对啦,问题就在这里.吸毒交易员害得金融市场动盪不稳.很可能同样这批吸毒昏头的交易员,也在买进意大利信用违约互换.搞不好其中还有人从基金抽资,让意大利银行业者短期贷款发生困难.你知道那些毒虫有多疯狂及难以预测.

问题可不是出在意大利债信评等被调降,也不是意大利银行业者手上抱满了意大利主权债券.不,这无关意大利竞争力问题,也无关意大利无法让自己货币汇率贬值.纯粹都是因为滥用毒品的关系.

你不得不感到好奇,在市场大好的那几年里,意大利的交易员吸的是哪种毒品,当年他们操盘手法彷佛欧元危机根本不可能发生,更不用说要担心这个风险.或许当时他们吸的是安眠药或强力镇定剂.这种情况应该也让Giovanardi次长来查查.

除了逗趣之外,这齣闹剧也很有启发性:它告诉了我们,欧洲官员仍然认为,对于基本上属于债务及政治结构的问题,可以用拒绝承认和推卸责任来解决.这应该会让投资人大感不安,准备脱身自保.

**否认、推责、拖延**

几乎是从危机发生的一开始,欧洲官员就遵循着三个战术原则来应对:先是否认,继而是推卸责任,然後便是拖延时间.最初说的是根本就没有什麽问题,之後又说不过是个仅限于希腊一隅的小问题,而希腊是个不需要大家怎麽去担心的小国而已.

在否认问题存在的同时,欧洲官员还积极地将金融市场的动荡描绘成是少数投机者为了私利操纵市场的後果,而不是基础结构方面出了问题.

这种做法可不仅仅是意大利爱用的手段,还记得吗,希腊和西班牙在2010年时也曾宣称专门成立了情报业务,以追踪那些刻意压低本国债券价格的市场人士.(顺便说一句,如果他们追踪侦察到了什麽结果,不妨公布涉嫌人员名单,因为这些卖家看来都先知先觉).

当然了,找个替罪羊可不只是南欧国家的通病.我完全能想像的出来,如果法国丧失AAA债信评级,那麽总统萨科奇势必将狠狠谴责是投机者拖垮了法国,或是搬出其它一些同样冠冕堂皇的荒唐理由.

如果你觉得这招还能奏效,那麽就看看近期接连发生的这些事件吧.比利时、法国、意大利和西班牙都在8月初推出禁止金融类股票裸卖空的法规,但银行业股票自那时起一直表现糟糕.希腊已经明令禁止卖空银行股,但看来并未达到预期效果.据闻即便是情况最稳健的银行业者,也没办法在银行间市场拆入长逾一周以上的资金,这或多或少表明卖空者并不是问题因由.

纽约联邦储备银行的经济学家近期发表有关卖空操纵影响的研究. <浏览该报告请点选(here)>. 报告指出,股票下跌不是由卖空者推动,也没有因卖空行为而使跌势放大.报告也认为禁止卖空没有作用,但却会因降低流动性而增加所有市场参与者的交易成本.

欧洲的问题彼此纠缠,错综复杂.核心问题其实就是负债太多,但欧洲只有货币同盟却没有财政政策同盟的架构,也就意味着市场人士有动机做出一些互损互害的事情来,这或许是致命的风险.再加上一个无法动用印钞机的欧洲央行(ECB),这种机制等于是积极邀请卖空者介入.

说它是好消息也好,坏消息也罢,总之这种情况不会持续太久了.德国总理梅克尔和法国总统萨科奇共誓"为所应为"的空洞承诺,很快就会遭到市场严厉检验,恐怕再难蒙混过关.(完)