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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 09:47 BJT

〔中国新债〕国家电网下周四将发行100亿元中期票据,期限五年

路透北京10月13日电---全球最大公用事业企业--中国国家电网公司周四公告称,将于下周四

(20日)在银行间债市簿记建档发行100亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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国家电网 100 100 5 10/20簿记建档 农业银行 AAA 10/24 10/25

建设银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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