《外汇动态》进口商买盘支撑美元/韩圜,市场对韩央行利率决议反应不大

0138GMT--韩国进口商逢低买入美元/韩元KRW=KFTC,一些海外基金在技术支撑位上方对韩元近期的涨势锁定获利,限制了韩元涨幅.部分市场人士回补空头仓位,此前人民币定盘价走低.

韩国央行一如广泛预期维持利率不变,外汇市场人士对此几无反应.

美元/韩元跌0.6%至1,159.7,此前滑落至1,154.5.上个月的干预低点1,150被视为支撑,1,135-1,150或是良好的买入水准,100日移动均线的切入位在1,133.3.

韩元兑美元较10月4日触及的14个月低点已最高上涨4.7%.对欧元区采取措施缓解债务危机的期望鼓励风险胃纳回升,亦推动韩元交叉货币互换上升.(完)

--编译 吴云凌;审校 张涛

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